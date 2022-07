Parma | condannato a 14 anni il medico accusato di violenza sessuale su 28 pazienti

(Di venerdì 22 luglio 2022) Un vicenda incredibile e gravissima. Quattordici, due in più di quelli richiesti dal Pm. È questa la condanna che i giudici di primo grado del Tribunale dihanno stabilito per Gianfranco De ...

fattoquotidiano : Parma, violenza sessuale su 28 pazienti: il chirurgo Gianfranco De Lorenzis condannato a 14 anni in primo grado - repubblica : Violenza sessuale sulle pazienti: condannato a 14 anni il medico Gianfranco De Lorenzis - globalistIT : - zazoomblog : Parma condannato il medico accusato di violenza sessuale su 28 pazienti - #Parma #condannato #medico #accusato - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Parma, violenza sessuale su 28 pazienti: il chirurgo Gianfranco De Lorenzis condannato a 14 anni in primo grado https:… -

La vicenda - Secondo i giudici del Tribunale diventotto delle visite di De Lorenzis, risalenti al periodo compreso dal 2007 al 2016 , si sono trasformate in abusi sessuali. Le vittime sono ...Per i giudici di primo grado del Tribunale diè l'autore di violenza sessuale ai danni di 28 donne , sue pazienti. È stato cosìa 14 anni, due in più di quanto richiesto dal Pm, il dottor Gianfranco De Lorenzis, 69 anni, medico ...Abusava delle sue pazienti anche poco prima che entrassero in sala operatoria per finire sotto il suo bisturi, sfruttando senza scrupoli la loro estrema debolezza psicofisica. Gianfranco De Lorenzis, ...La condanna che i giudici di primo grado del Tribunale di Parma hanno stabilito per Gianfranco De Lorenzis, il chirurgo accusato di aver abusato sessualmente di 28 pazienti.