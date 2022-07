Panatta | «Lo confesso | mi ha colpito Bertolucci che ha detto | “Adriano è il fratello che non ho avuto”»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 luglio 2022) Sette fa una lunghissima intervista ad, a firma Sandro Veronesi. Ne riportiamo un estratto. La prima cosa che Veronesi chiede ae? questa: il tennis fino agli Anni 60 era uno sport d’e?lite, lo giocavano i bon vivants, le persone ricche, Pietrangeli. Poi arriva, il figlio di un custode,, il figlio di un maestro, Barazzutti, il figlio di un vigile, e Zugarelli, diciamo, un ragazzo di strada. E vincono la Coppa Davis. Il tennis in Italia diventa uno sport popolare. C’era un po’ di orgoglio sociale, diciamo cosi?, nelle vittorie? L’orgoglio del figlio del custode che espugna uno sport un po’ classista? «No, onestamente no. Non ho maivoglia di rivincite sociali, perche? non conosco l’invidia. Anche quando ero piccolino e abitavo dentro ...