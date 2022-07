Pamela Prati | Sale Del Sud è il nuovo singolo

(Di venerdì 22 luglio 2022) Anchequesta estate ha rilasciato il suoma, al contrario di Valeria Marini (che ha puntato tutto su un pezzo dance), ha inciso una romantica ballata. Un brano, dal titoloDel Sud, dedicato ad Alessandro, suo nipote scomparso prematuramente lo scorso giugno. “Del Sud è una canzone che ho scritto con Daniele Piovani dedicandola a mio nipote. Ilche descrivo nel brano è quello delle mie lacrime e ha anche un valore sacrale. Il, infatti, nelle antiche mitologie è simbolo di purezza ed eternità e Alessandro sarà per sempre un angelo puro, che vivrà eternamente nei miei ricordi. Questa canzone è una dichiarazione d’amore per lui, e so che potrò ritrovarlo in ogni gesto, abbraccio o carezza e lo ritroverò nella ...

Nuovo singolo per. In uscita oggi 'Sale del sud'. Disponibile online anche il videocilp del brano. Nuovo singolo per(VocalSound Music/Future Records). https://bfan.link/sale - del - sud "Sale ...