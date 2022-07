Pallanuoto, World League 2022: risultati 22 luglio. La Francia piega gli Stati Uniti ai tiri di rigore (Di venerdì 22 luglio 2022) Oggi, venerdì 22 luglio, è scattata la prima fase a gironi della Super Final di World League, in programma fino al 27 luglio a Strasburgo, in Francia: nel Girone B il Settebello di Alessandro Campagna ha battuto il Canada per 17-5, mentre la Francia ha piegato gli Stati Uniti ai tiri di rigore per 19-17 dopo il 14-14 dei tempi regolamentari. Nel Girone A il Montenegro ha battuto la Serbia per 16-8, mentre la Spagna ha piegato l’Australia per 13-10. In classifica nel Girone A comandano Montenegro e Spagna a quota 3, mentre Australia e Serbia sono ferme a 0, invece nel Girone B Italia a quota 3, Francia a 2, Stati Uniti a 1 e Canada a ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Oggi, venerdì 22, è scattata la prima fase a gironi della Super Final di, in programma fino al 27a Strasburgo, in: nel Girone B il Settebello di Alessandro Campagna ha battuto il Canada per 17-5, mentre lahato gliaidiper 19-17 dopo il 14-14 dei tempi regolamentari. Nel Girone A il Montenegro ha battuto la Serbia per 16-8, mentre la Spagna hato l’Australia per 13-10. In classifica nel Girone A comandano Montenegro e Spagna a quota 3, mentre Australia e Serbia sono ferme a 0, invece nel Girone B Italia a quota 3,a 2,a 1 e Canada a ...

Giornaleditalia : #italpresssport Pallanuoto: World League. Esordio positivo per il Settebello - sportface2016 : Pallanuoto, #WorldLeague 2022: primo successo per gli azzurri, #Canada battuto 17-5 - zazoomblog : LIVE Italia-Canada 0-1 pallanuoto World League in DIRETTA: si parte! - #Italia-Canada #pallanuoto #World - RassegnaZampa : #Pallanuoto Settebello, da domani a Strasburgo scatta l’operazione World League - zazoomblog : Pallanuoto Sandro Campagna: “Super Final di World League tappa di passaggio verso gli Europei” - #Pallanuoto… -