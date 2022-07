Pagani in festa | il presidente Goglia | “Dopo due anni si riparte con tanta devozione alla Madonna”

ilvaglio1 : Paupisi, festa della Madonna di Pagani: il programma #madonnapagani #paupisi #donantoniofragnito… - TV7Benevento : Paupisi, Madonna di Pagani, don Antonio invita tutti a manifestare la propria fede - -

NTR24

...la volontà di papa Francesco di trasformare la memoria di Maria di Magdala del 22 luglio in... in parte sono cristiani, molti sono, inoltre serpeggiano varie forme di eresia in ordine alla ...... rispettivamente Gianluca Ceccarelli e Caterinae Serena Groppelli e Boris Infantino L'... disposta l'autopsia 40esimaEnogastronomica di Piozzano, dal 16 al 18 luglio specialità ... Paupisi, Pagani in festa, Goglia: “Dopo due anni si riparte con tanta devozione alla Madonna” Comunicato Stampa – Antonio lesce Madonna di Pagani, don Antonio invita tutti a manifestare la propria fede “Dopo la festa del Santo Patrono, Sant’Antonio da Padova, vissuta al centro del paese, e dop ...“Da giovedì 21 luglio – continua don Antonio - ogni sera (alle ore 20:30) proprio in preparazione alla festa della prossima settimana, nel Santuario Mariano dedicato alla Vergine di Pagani, si reciter ...