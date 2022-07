Oroscopo estate di Terence Hill, le caratteristiche dell’Ariete (Di venerdì 22 luglio 2022) Terence Hill è nato il 29 marzo 1939, quindi appartiene al segno zodiacale dell’Ariete. E ne rispecchia in pieno le caratteristiche: si tratta di un segno di fuoco, che vanta una grande intelligenza e altrettanta passionalità, una vitalità incredibile e una profonda ambizione, sia nel lavoro che nella vita privata. Oroscopo, le caratteristiche dell’Ariete I nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo – 20 aprile) hanno come pianeta dominante Marte. La loro pietra preziosa è il rubino, il metallo di riferimento è il ferro. Il fiore di appartenenza è la primula, mentre il colore preferito è il rosso purpureo e l’essenza astrale è la lavanda. Si tratta di un segno di fuoco, ed è la passione a dominarlo sotto ogni aspetto. Secondo Virgilio ... Leggi su dilei (Di venerdì 22 luglio 2022)è nato il 29 marzo 1939, quindi appartiene al segno zodiacale. E ne rispecchia in pieno le: si tratta di un segno di fuoco, che vanta una grande intelligenza e altrettanta passionalità, una vitalità incredibile e una profonda ambizione, sia nel lavoro che nella vita privata., leI nati sotto il segno(21 marzo – 20 aprile) hanno come pianeta dominante Marte. La loro pietra preziosa è il rubino, il metallo di riferimento è il ferro. Il fiore di appartenenza è la primula, mentre il colore preferito è il rosso purpureo e l’essenza astrale è la lavanda. Si tratta di un segno di fuoco, ed è la passione a dominarlo sotto ogni aspetto. Secondo Virgilio ...

