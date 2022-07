Oroscopo Agosto | Cancro

Leggi su lifeandpeople

22 giugno – 22 luglio Qual è il segno più dolce dello Zodiaco? Sicuramente il vostro. Avete occhi grandi di acqua marina, dove molti finiscono per annegare. Venere lascia il vostro segno ma Marte e Mercurio vi sorridono e preparano uneffervescente. Marte accende una sensualità strepitosa. Siete magnetici, intriganti, maliziosi. Le cancrine sono sirene pronte a incantare e i cancrini sono squali che azzannano il cuore di chi desiderano senza pietà. Nessuno di voi canta un blues disperato in solitudine. Le vostre parole d'amore e di passione vengono ascoltate. Chi amate, non può fare a meno di voi.