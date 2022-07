Ornella Vanoni e Gino Paoli | “Ero innamorata | ma era sposato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 luglio 2022)hanno intrattenuto per anni una relazione clandestina e controversa mentre il cantautore eracon Anna Fabbri. Laha vissuto una storia d’amore importante con Giorgio Strehler anche se ha ammesso che all’inizio la sua timidezza fu un ostacolo importante: “La nostra storia d’amore fu un grande scandalo. Io vivevo di Strehler ma lui non poteva far recitare la ragazza con cui aveva una relazione. Inoltre, mi diceva: amore hai un grande talento ma se sali sul palco è un miracolo, perché non hai i nervi per fare questo mestiere, e aveva ragione. Il vero problema era la mia timidezza, ho dovuto lottare per superarla, strisciavo lungo i muri, avevo paura persino del mio respiro” I due si conobbero nel 1960 a partire dalla loro frequentazione in ...