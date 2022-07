Ornella Vanoni, chi era il primo grande amore Giorgio Strehler: “Ero la sua amante” (Di venerdì 22 luglio 2022) Ornella Vanoni ha vissuto un grande amore con Giorgio Strehler, che era sposato con Rosita Lupi all’epoca della loro relazione. La cantante, agli inizi della sua carriera, aveva solo vent’anni e frequentava i corsi al Piccolo Teatro: “Veniva sempre a fare lezione nella mia classe, per lo stupore delle altre: di solito non si vedeva mai. L’insegnante di danza era sua moglie, da cui era già separato. Mi detestava: aveva capito al volo che sarei piaciuta al marito”, ha racconto la cantante al Corriere della Sera. E ha aggiunto: “Nessun uomo mi ha mai amata tanto”. Intervista da Vanity Fair (data 11 settembre 2019) in merito alla fine della sua storia d’amore con Strehler, la Vanoni disse: “Giorgio aveva molti vizi. Per un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022)ha vissuto uncon, che era sposato con Rosita Lupi all’epoca della loro relazione. La cantante, agli inizi della sua carriera, aveva solo vent’anni e frequentava i corsi al Piccolo Teatro: “Veniva sempre a fare lezione nella mia classe, per lo stupore delle altre: di solito non si vedeva mai. L’insegnante di danza era sua moglie, da cui era già separato. Mi detestava: aveva capito al volo che sarei piaciuta al marito”, ha racconto la cantante al Corriere della Sera. E ha aggiunto: “Nessun uomo mi ha mai amata tanto”. Intervista da Vanity Fair (data 11 settembre 2019) in merito alla fine della sua storia d’con, ladisse: “aveva molti vizi. Per un ...

