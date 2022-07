Ornella Vanoni, chi era il marito Lucio Ardenzi: “Sapevo di amare un altro” (Di venerdì 22 luglio 2022) Pare che la loro relazione sia nata in un momento piuttosto particolare ovvero quando Ornella si era da poco lasciata con Giorgio Strehler che era sposato e lei continuava ad essere innamorata di Gino Paoli, che tra l’altro anche lui era sposato. Improvvisamente Ornella Vanoni ha conosciuto Lucio Ardenzi che è diventato suo marito. Insomma, la cantante ha scelto di trovare un certo equilibrio e da questo matrimonio è nato anche suo figlio Cristiano. Insomma, una pagina importante della sua vita. Il primo amore non si scorda mai, quello di Ornella Vanoni non si può dimenticare: Giorgio Strehler. “Da scuola mi volevano cacciare, mamma piangeva, papà non parlava più, lui era sposato”, raccontò la cantante riguardo quella relazione che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Pare che la loro relazione sia nata in un momento piuttosto particolare ovvero quandosi era da poco lasciata con Giorgio Strehler che era sposato e lei continuava ad essere innamorata di Gino Paoli, che tra l’anche lui era sposato. Improvvisamenteha conosciutoche è diventato suo. Insomma, la cantante ha scelto di trovare un certo equilibrio e da questo matrimonio è nato anche suo figlio Cristiano. Insomma, una pagina importante della sua vita. Il primo amore non si scorda mai, quello dinon si può dimenticare: Giorgio Strehler. “Da scuola mi volevano cacciare, mamma piangeva, papà non parlava più, lui era sposato”, raccontò la cantante riguardo quella relazione che ...

bianca_log : RT @dailydrama2022: 22 Luglio 2022 Ornella Vanoni che fa le bolle di sapone (da vera diva) - dailydrama2022 : 22 Luglio 2022 Ornella Vanoni che fa le bolle di sapone (da vera diva) - mony_carmy : Io certe volte dovrei fare come Ornella Vanoni (semi-cit.) - CARMINECIRINO : Ornella Vanoni - Volo Via (live da Due Come Noi) - UnTemaAlGiorno : RT @alone73x1: #cambiatoQualcosa :l' aria e il vento #buonaserata a tutti È cambiato il tempo e sta piovendo Ma resto ad aspettare Ornella… -