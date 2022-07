Ondate di calore – Il bollettino del ministero della Salute avverte: nel week-end 16 città italiane da bollino rosso (Di venerdì 22 luglio 2022) Ci avviamo al fine settimana a dir poco ‘arsi’ dalle temperature roventi che, in un‘asfissiante crescendo’, hanno di fatto ‘colonizzato’ l’intera Penisola, non concedendo tregua, neppure ala notte. Ondate di calore: il bollettino del ministero della Salute avverte che nel week-end saranno ben 16 le città italiane da bollino rosso Dunque, avverte il bollettino del ministero della Salute, che sta monitorando con attenzione le ‘Ondate di calore’, che nel corso del week-end che ci apprestiamo a trascorrere, saranno ben 16 le città ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) Ci avviamo al fine settimana a dir poco ‘arsi’ dalle temperature roventi che, in un‘asfissiante crescendo’, hanno di fatto ‘colonizzato’ l’intera Penisola, non concedendo tregua, neppure ala notte.di: ildelche nel-end saranno ben 16 ledaDunque,ildel, che sta monitorando con attenzione le ‘di’, che nel corso del-end che ci apprestiamo a trascorrere, saranno ben 16 le...

