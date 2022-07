Ondate di calore e incendi in tutta Europa | gli esperti avvertono | «Così rischiamo che i 40 gradi diventino la normalità in Italia»

(Di venerdì 22 luglio 2022) «Senza precedenti. Spaventoso. Apocalittico». È con queste parole che si sta raccontando l’ondata diche sta colpendo quest’estate europea, vittima die temperature alle stelle. Ma c’è chi frena il tono emergenziale e di novità perché non ci sarebbe nulla di nuovo in questi eventi. «La causa è il cambiamento climatico e le sue conseguenze stanno crescendo anno dopo anno con esiti disastrosi», ammonisce Hans Kluge, direttore regionale Ue dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. «Ilestremo uccide», sottolinea ricordando poi che «negli ultimi decenni centinaia di migliaia di persone sono morte. Quest’anno abbiamo già assistito a più di 1.700 decessi solo in Spagna e Portogallo». I piani d’azione dell’Oms L’Omsa fronte degliboschivi, che si stanno ...

valigiablu : L’Europa nella morsa dell’ondata di calore. Guterres (ONU): “Abbiamo una scelta. L’azione collettiva o il suicidio… - donaldnjensen : RT @GenovaEventi: ?? BOLLINO ROSSO CALDO ANCHE SABATO 23 E DOMENICA 24 LUGLIO ?? Informazioni e misure di autoprotezione al link: https://t.… - LuigiColline : RT @Leonida_01: Le ondate di calore colpiscono di più anziani, bambini e malati cronici. - @GraziaArcazzo cc/ @MagisterZatta @LaPiramide__ - Comune_Cagliari : Passa al livello 2 l'Allerta del Ministero della Salute per le Ondate di calore. Sabato 23 e domenica 24 luglio 202… - Leonida_01 : Le ondate di calore colpiscono di più anziani, bambini e malati cronici. - @GraziaArcazzo cc/ @MagisterZatta… -

la Repubblica

... come emerge dal bollettino sulledidel ministero della Salute. Domenica prossima, 24 luglio, infatti, il livello di allerta massima è segnalato in 19 città: oltre alle precedenti, ...... Numero Comune di Venezia dedicato 041 5351904 da lun a ven 7:30 - 17:30 Numero Verde Regionale: 800 535 535 attivo 24h/24 In allegato i volantini 2022 sulledicon i consigli da ... Cambiamenti climatici. "Con le ondate di calore aumentano i decessi" ANCONA - Ci aspetta un week end rovente, l'ennesimo di questa estate infuocata. Il caldo africano non concede tregua alla Marche anche se, perlomeno questo fine settimane, ...Una ricerca indaga su come la salute dei cittadini, a partire da quella delle comunità più svantaggiate, peggiori a causa del caldo.