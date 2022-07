Ogni Lattina Vale 2022, il ritorno sui lidi calabresi! (Di venerdì 22 luglio 2022) Anche quest’anno si fa ritorno sui lidi calabresi con Ogni Lattina Vale 2022, dopo il successo dell’anno scorso. Per chi non conoscesse l’iniziativa, ecco di cosa si tratta. Ogni Lattina Vale si inserisce nel genus più ampio del progetto Every Can Counts che comprende ben 19 Paesi e mira a promuovere la raccolta di lattine in alluminio usate da spiagge, parchi pubblici o eventi. In Italia, tale iniziativa è gestita da CIAL che Ogni anno raggiunge l’obiettivo del 70% del riciclo di tale materiale. Ogni Lattina Vale – Pianetadonne Ebbene! L’anno scorso, tutto questo ha ottenuto ottimi risultati. Pensare che sono state “recuperate 150mila lattine per bevande vuote in ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 22 luglio 2022) Anche quest’anno si fasuicalabresi con, dopo il successo dell’anno scorso. Per chi non conoscesse l’iniziativa, ecco di cosa si tratta.si inserisce nel genus più ampio del progetto Every Can Counts che comprende ben 19 Paesi e mira a promuovere la raccolta di lattine in alluminio usate da spiagge, parchi pubblici o eventi. In Italia, tale iniziativa è gestita da CIAL cheanno raggiunge l’obiettivo del 70% del riciclo di tale materiale.– Pianetadonne Ebbene! L’anno scorso, tutto questo ha ottenuto ottimi risultati. Pensare che sono state “recuperate 150mila lattine per bevande vuote in ...

