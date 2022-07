Ogni 10 anni gli incendi nei Paesi Euromediterranei aumentano del 20-30% (Di venerdì 22 luglio 2022) I numeri sono impressionanti: nel 2021, oltre 600.000 ettari sono andati in fumo nei sei Paesi Euromediterranei di Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Grecia e Turchia. Si tratta di una superficie ben superiore alla media dei decenni precedenti, come già era accaduto nel 2017 e nel 2020. In Italia, le fiamme hanno colpito circa 170.000 ettari, il 60% in più della media 1980-2018. La maggior parte dei roghi si è verificata nel sud del paese e nelle isole. Il nuovo report del WWF Italia I dati del nuovo report WWF “Spegnere oggi gli incendi di domani. Dalla gestione dell’emergenza a gestione e prevenzione del rischio” sono allarmanti: la superficie percorsa dalle fiamme in Europa nei primi mesi del 2022 è stata ben 5 volte maggiore rispetto alla media del periodo 2006-2021. La stagione degli incendi è cominciata prima, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 luglio 2022) I numeri sono impressionanti: nel 2021, oltre 600.000 ettari sono andati in fumo nei seidi Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Grecia e Turchia. Si tratta di una superficie ben superiore alla media dei decenni precedenti, come già era accaduto nel 2017 e nel 2020. In Italia, le fiamme hanno colpito circa 170.000 ettari, il 60% in più della media 1980-2018. La maggior parte dei roghi si è verificata nel sud del paese e nelle isole. Il nuovo report del WWF Italia I dati del nuovo report WWF “Spegnere oggi glidi domani. Dalla gestione dell’emergenza a gestione e prevenzione del rischio” sono allarmanti: la superficie percorsa dalle fiamme in Europa nei primi mesi del 2022 è stata ben 5 volte maggiore rispetto alla media del periodo 2006-2021. La stagione degliè cominciata prima, ...

chetempochefa : “È normale che esista la paura, in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio.' - Ricordiamo il… - Inter : 'Il segreto di ogni trionfo sta nella propria convinzione'?? 80 dalla nascita di Giacinto #Facchetti, il nostro ric… - bartolopietro1 : Trent’anni senza verità. Condivido la scelta di Manfredi, Fiammetta e Lucia Borsellino di disertare le commemorazio… - Sakurauchi_Hime : RT @1intollerante: @zorogat Il 'falso storico' che casualmente descrive nel dettaglio OGNI COSA successa negli ultimi 100 anni, e sfido chi… - blqries : quindi se dovete entrare su twitter ogni 6 giorni solo per difendere due ragazzi di 21 anni che a me sembra siano m… -