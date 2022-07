“Oggi faccio la badante”: dalla tv a tutt’altro, la vip ha cambiato vita (Di venerdì 22 luglio 2022) Diventata famosa grazie a Non è la Rai, Ilaria Galassi Oggi fa la badante. L’ex showgirl, 46 anni, ha provato a tornare in tv recentemente: in una lunga intervista rilasciata al sito Fanpage, ha raccontato dei provini sostenuti per partecipare all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Ma alla fine hanno scelto una sua ex collega, Pamela Petrarolo. “Ho fatto un provino su Zoom e due di persona, con tutti gli autori. Nell’ultimo mi sono un po’ ammosciata, perché ho dovuto ricominciare daccapo, pur avendone fatti altri due, in cui mi ero già raccontata bene. Alla fine mi hanno detto: ‘Hai tante qualità, ma non ti sai vendere’. Credo intendessero dire che non so vendermi nei provini. Forse era piatto, era come se mi fossi bloccata”. Ilaria Galassi Oggi: “faccio la badante” “Non so se il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Diventata famosa grazie a Non è la Rai, Ilaria Galassifa la. L’ex showgirl, 46 anni, ha provato a tornare in tv recentemente: in una lunga intervista rilasciata al sito Fanpage, ha raccontato dei provini sostenuti per partecipare all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Ma alla fine hanno scelto una sua ex collega, Pamela Petrarolo. “Ho fatto un provino su Zoom e due di persona, con tutti gli autori. Nell’ultimo mi sono un po’ ammosciata, perché ho dovuto ricominciare daccapo, pur avendone fatti altri due, in cui mi ero già raccontata bene. Alla fine mi hanno detto: ‘Hai tante qualità, ma non ti sai vendere’. Credo intendessero dire che non so vendermi nei provini. Forse era piatto, era come se mi fossi bloccata”. Ilaria Galassi: “la” “Non so se il ...

