Occupazione, segnali positivi: creati 230 mila posti di lavoro nel primo semestre (Di venerdì 22 luglio 2022) - 100mila in più rispetto allo stesso periodo del 2019, quando il mercato non risentiva degli interventi per l'emergenza pandemia. Crescono i contratti a tempo indeterminato Leggi su tg.la7 (Di venerdì 22 luglio 2022) - 100in più rispetto allo stesso periodo del 2019, quando il mercato non risentiva degli interventi per l'emergenza pandemia. Crescono i contratti a tempo indeterminato

difesapopolo : Veneto lavoro registra, nel mese di giugno, un rallentamento del tre per cento rispetto al 2021. Nel primo semestre… - ZenatiDavide : E si torna a non spendere…: “L’economia italiana, che pure ha mostrato nella prima parte dell’anno grande vivacita… - MMeneghetti1 : RT @CLVeneto: Nella prima metà del 2022 guadagnati in #Veneto 77.500 posti di #lavoro, 20 mila a tempo indeterminato. Nel mese di giugno pr… - BottaroRosella : RT @CLVeneto: Nella prima metà del 2022 guadagnati in #Veneto 77.500 posti di #lavoro, 20 mila a tempo indeterminato. Nel mese di giugno pr… - veneto_ : RT @CLVeneto: Nella prima metà del 2022 guadagnati in #Veneto 77.500 posti di #lavoro, 20 mila a tempo indeterminato. Nel mese di giugno pr… -