Nuovo Decreto aiuti a fine luglio: cuneo fiscale, bonus, le misure in arrivo (Di venerdì 22 luglio 2022) Con le dimissioni di Draghi e lo scioglimento delle Camere è legittimo chiedersi che fine faranno le misure sulle quali al governo era al lavoro prima della caduta. Sono tante infatti le misure attese per l’estate, ad esempio il Nuovo Decreto aiuti con nuovi tagli a bollette e carburanti e l’ipotesi di un Nuovo bonus 200 euro, senza parlare dei tagli al cuneo fiscale e i Patti sociali per il salario minimo. Il ministro Orlando, all’Ansa, aveva un po’ rassicurato su alcuni punti: “Io penso che un provvedimento sarà assunto in tutti i casi, è chiaro che un provvedimento con un Governo nella pienezza delle sue funzioni può avere un’ambizione e una forza che un provvedimento assunto da un Governo che non ha più la piena ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 22 luglio 2022) Con le dimissioni di Draghi e lo scioglimento delle Camere è legittimo chiedersi chefaranno lesulle quali al governo era al lavoro prima della caduta. Sono tante infatti leattese per l’estate, ad esempio ilcon nuovi tagli a bollette e carburanti e l’ipotesi di un200 euro, senza parlare dei tagli ale i Patti sociali per il salario minimo. Il ministro Orlando, all’Ansa, aveva un po’ rassicurato su alcuni punti: “Io penso che un provvedimento sarà assunto in tutti i casi, è chiaro che un provvedimento con un Governo nella pienezza delle sue funzioni può avere un’ambizione e una forza che un provvedimento assunto da un Governo che non ha più la piena ...

il_cappellini : Non c'è ancora una decisione ufficiale del M5S sulla crisi di governo. Si registra questo orientamento: non votare… - FJacotin : RT @rassegnally: #primapagina #22luglio #FrontPage Lo #spread decolla, ma tra gli 'affari correnti' su cui rimane il Governo ci sono per… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #primapagina #22luglio #FrontPage Lo #spread decolla, ma tra gli 'affari correnti' su cui rimane il Governo ci sono per… - FondInarcassa : Pubblicato il provvedimento con le Linee Guida per l'applicazione del Nuovo Prezzario Unico e del Costo parametrico… - AntonioRandazz5 : RT @ACCAsoftware: La #Camera dei Deputati ha pubblicato il nuovo dossier “#Superbonus edilizia al 110%, aggiornamento al decreto legge 30 a… -