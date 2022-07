Nuovo bonus da 300 euro | anche senza Isee | chi ne ha diritto e come ottenerlo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 luglio 2022) Unda 300per tutte le famiglieun internet veloce. Tutto vero: si tratta dell’attuazione della nuova fase del piano strategico per la banda ultralarga coordinato dalla Presidenza del Consiglio attraverso il Comitato per la diffusione della banda ultralarga (Cobul). L’ente ha finanziato 1,5 miliardi die hanno partecipato tutti gli operatori di mercato e le relative associazioni. I 300servono per superare il gap digitale nel nostro Paese, e dotare tutte le case di connessioni moderne. C’è da dire che la misura si è resa necessaria a causa della diffusione delle pratiche dello smart working e della didattica a distanza per contrastare l’aumento dei contagi da Covid. Ora però, molte aziende, alla luce dei fatti, preferiscono o hanno introdotto lo smart working ...