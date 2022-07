Nuovo ambasciatore d’Italia a Dublino (Di venerdì 22 luglio 2022) Nuova nomina annunciata il 13 Giugno 2022 dalla Farnesina tramite Twitter: l’Ambasciata italiana a Dublino cambia Capo Missione dopo il passaggio di consegne avvenuto tra Paolo Serpi ed il collega Ruggerio Corrias, Nuovo ambasciatore nella Repubblica d’Irlanda. “Brexit, interessi economici nazionali e valorizzazione dei 27 mila italiani che contribuiscono alla crescita record registrata dall’Irlanda saranno al centro della mia missione a Dublino”, le prime dichiarazioni del funzionario diplomatico italiano. La repubblica irlandese ricopre infatti un ruolo centrale nell’implementazione della Brexit per via del confine terrestre che condivide con l’Ulster, facente parte della Gran Bretagna e quindi formalmente fuori dall’Unione Europea. Il problema dell’ingresso di merci nell’Unione attraverso il confine sprovvisto ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022) Nuova nomina annunciata il 13 Giugno 2022 dalla Farnesina tramite Twitter: l’Ambasciata italiana acambia Capo Missione dopo il passaggio di consegne avvenuto tra Paolo Serpi ed il collega Ruggerio Corrias,nella Repubblica d’Irlanda. “Brexit, interessi economici nazionali e valorizzazione dei 27 mila italiani che contribuiscono alla crescita record registrata dall’Irlanda saranno al centro della mia missione a”, le prime dichiarazioni del funzionario diplomatico italiano. La repubblica irlandese ricopre infatti un ruolo centrale nell’implementazione della Brexit per via del confine terrestre che condivide con l’Ulster, facente parte della Gran Bretagna e quindi formalmente fuori dall’Unione Europea. Il problema dell’ingresso di merci nell’Unione attraverso il confine sprovvisto ...

