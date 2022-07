Nuovi attacchi a Trump (anche repubblicani) all’udienza della commissione sull’assalto a Capitol Hill: “Ha gettato benzina sul fuoco” (Di venerdì 22 luglio 2022) “Tutti volevano uno stop delle proteste. Tutti tranne Trump“. Così il deputato repubblicano Adam Kinzinger, membro della commissione d’inchiesta sull’assalto del 6 gennaio a Capitol Hill, nell’udienza pubblica che si è tenuta ieri. Due ore e 45 minuti per spiegare e dimostrare con foto, video e testimonianze dirette il coinvolgimento dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America nel fomentare le proteste e l’assalto alla sede del Parlamento americano. La ricostruzione che viene fatta è chiara. In quei 187 minuti di delirio – ovvero da quando Donald Trump ha lasciato il palco da cui incitava i suoi a protestare, fino al momento in cui ha condiviso un post su Twitter in cui chiedeva ai suoi di tornare a casa – durante i quali un’orda barbarica ha fatto irruzione a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) “Tutti volevano uno stop delle proteste. Tutti tranne“. Così il deputato repubblicano Adam Kinzinger, membrod’inchiestadel 6 gennaio a, nell’udienza pubblica che si è tenuta ieri. Due ore e 45 minuti per spiegare e dimostrare con foto, video e testimonianze dirette il coinvolgimento dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America nel fomentare le proteste e l’assalto alla sede del Parlamento americano. La ricostruzione che viene fatta è chiara. In quei 187 minuti di delirio – ovvero da quando Donaldha lasciato il palco da cui incitava i suoi a protestare, fino al momento in cui ha condiviso un post su Twitter in cui chiedeva ai suoi di tornare a casa – durante i quali un’orda barbarica ha fatto irruzione a ...

