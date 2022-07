Nuova sede dell’Assessorato alle Politiche sociali: un concorso per l’intitolazione dell’immobile (Di venerdì 22 luglio 2022) Bergamo. È oramai imminente, prevedibilmente entro la metà di settembre, il trasferimento dell’Assessorato alle Politiche sociali nella Nuova sede di via XXIV Maggio, in quello che era il padiglione Anatomia dell’area degli ex Ospedali Riuniti e oggi completamente ristrutturato. In considerazione della vocazione sociale e comunitaria dell’immobile, dove avranno sede i Servizi sociali, le reti di quartiere e l’infermiere di comunità, l’Amministrazione ha scelto di coinvolgere i cittadini e le associazioni di Bergamo nella scelta della denominazione attraverso un concorso di idee che si svolgerà in due fasi. Da venerdì 22 luglio e fino a lunedì 1 agosto 2022, è possibile compilare il modulo online indicando NOME E ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 luglio 2022) Bergamo. È oramai imminente, prevedibilmente entro la metà di settembre, il trasferimentonelladi via XXIV Maggio, in quello che era il padiglione Anatomia dell’area degli ex Ospedali Riuniti e oggi completamente ristrutturato. In considerazione della vocazione sociale e comunitaria, dove avrannoi Servizi, le reti di quartiere e l’infermiere di comunità, l’Amministrazione ha scelto di coinvolgere i cittadini e le associazioni di Bergamo nella scelta della denominazione attraverso undi idee che si svolgerà in due fasi. Da venerdì 22 luglio e fino a lunedì 1 agosto 2022, è possibile compilare il modulo online indicando NOME E ...

