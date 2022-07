“Nulla di straordinario...”. Monti mortifica Draghi, poi lo smacco: “Dimissioni impulsive” (Di venerdì 22 luglio 2022) Mario che lancia una frecciata a Supermario. L'ultimo governo tecnico prima di quello presieduto da Draghi, caduto nell'ormai lontano 28 aprile 2013, era stato proprio quello di Mario Monti. Nello studio della trasmissione l'Aria Che Tira (edizione estiva), in onda su La7 venerdì 22 luglio, il senatore a vita ha offerto il suo bilancio sui 523 giorni di gestione da parte dell'ex presidente della Bce rispondendo alle domande del conduttore Francesco Magnani: “Sicuramente Draghi ha dato credibilità, perché l'Italia non ha mai avuto un personaggio così riconosciuto nel mondo, che ha dato all'interno e all'estero uno stile di governo particolare e autorevole. Ha mantenuto una linea politica internazionale molto chiara, facendo guadagnare punti al Paese. I governi tecnici sono un segno di disfunzionalità della politica che non riesce a ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Mario che lancia una frecciata a Supermario. L'ultimo governo tecnico prima di quello presieduto da, caduto nell'ormai lontano 28 aprile 2013, era stato proprio quello di Mario. Nello studio della trasmissione l'Aria Che Tira (edizione estiva), in onda su La7 venerdì 22 luglio, il senatore a vita ha offerto il suo bilancio sui 523 giorni di gestione da parte dell'ex presidente della Bce rispondendo alle domande del conduttore Francesco Magnani: “Sicuramenteha dato credibilità, perché l'Italia non ha mai avuto un personaggio così riconosciuto nel mondo, che ha dato all'interno e all'estero uno stile di governo particolare e autorevole. Ha mantenuto una linea politica internazionale molto chiara, facendo guadagnare punti al Paese. I governi tecnici sono un segno di disfunzionalità della politica che non riesce a ...

