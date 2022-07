Notizia dalla Germania: nome nuovo per la porta, è sfida a due club! (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Napoli è da settimane alla ricerca di un portiere che possa alternarsi ad Alex Meret. Il friulano, dopo quattro stagioni, sembra essere il prescelto dalla società azzurra per la titolarità, ma il tecnico Luciano Spalletti ha invocato a più riprese un rinforzo adeguato anche per il ruolo di vice. L’idea del club partenopeo, di conseguenza, è di virare su un portiere che non sia un banale secondo, e che possa alternarsi con l’ex SPAL e Udinese nel corso della stagione. Meret Napoli (Getty Images)Trapp è il nome nuovo: le ultime dalla Germania Oltre ai vari nomi che sono spuntati in queste ultime settimane, in queste ore avanza un nuovo rumors per la porta del Napoli. Si tratta di Kevin Trapp, estremo difensore in forza all’Eintracht Francoforte. A fare il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Napoli è da settimane alla ricerca di un portiere che possa alternarsi ad Alex Meret. Il friulano, dopo quattro stagioni, sembra essere il presceltosocietà azzurra per la titolarità, ma il tecnico Luciano Spalletti ha invocato a più riprese un rinforzo adeguato anche per il ruolo di vice. L’idea del club partenopeo, di conseguenza, è di virare su un portiere che non sia un banale secondo, e che possa alternarsi con l’ex SPAL e Udinese nel corso della stagione. Meret Napoli (Getty Images)Trapp è il: le ultimeOltre ai vari nomi che sono spuntati in queste ultime settimane, in queste ore avanza unrumors per ladel Napoli. Si tratta di Kevin Trapp, estremo difensore in forza all’Eintracht Francoforte. A fare il ...

