Nome nuovo per il centrocampo del Milan: Maldini ci prova (Di venerdì 22 luglio 2022) Milan impegnatissimo come non mai sul fronte De Kaetelaere. Oggi potrebbe arrivare la tanto attesa ed agognata fumata bianca con il belga che da tempo ha manifestato l’intenzione di venire in rossonero. Altro giocatore con il quale Milan sta trattanto da tempo è sicuramente Renato Sanches ma l’inserimento del Psg ha complicato notevplmente i piani, anche se ancora ci sono possibilità di vederlo al Milan. Se la trattativa dovesse sfumare Maldini avrebbe già in mente il giocatore da andare a prendere. Davide Frattesi US Sassuolo Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, il ds del Milan potrebbe inseririsi nella corsa a Frattesi del Sassuolo. Il giocatore ha l’accordo con la Roma, ma la società giallorossa invece non ha l’accordo col Sassuolo. Per questo motivo il ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 22 luglio 2022)impegnatissimo come non mai sul fronte De Kaetelaere. Oggi potrebbe arrivare la tanto attesa ed agognata fumata bianca con il belga che da tempo ha manifestato l’intenzione di venire in rossonero. Altro giocatore con il qualesta trattanto da tempo è sicuramente Renato Sanches ma l’inserimento del Psg ha complicato notevplmente i piani, anche se ancora ci sono possibilità di vederlo al. Se la trattativa dovesse sfumareavrebbe già in mente il giocatore da andare a prendere. Davide Frattesi US Sassuolo Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, il ds delpotrebbe inseririsi nella corsa a Frattesi del Sassuolo. Il giocatore ha l’accordo con la Roma, ma la società giallorossa invece non ha l’accordo col Sassuolo. Per questo motivo il ...

AkibaGamers : #InazumaEleven Victory Road of Heroes è il nuovo titolo del gioco in sviluppo presso gli studi LEVEL-5. Tutti i det… - BonvicinoMatteo : RT @Einaudieditore: È arrivato nella Bianca il nuovo libro di @AimaraAimara, NEL NOME DELLA MADRE. Il poema di Aimara Garlaschelli, attrave… - jeongorso : @21ciggs nuovo idol di nome ambulanza perché fa nino nino - gIiindifferenti : i remake della storia di cenerentola una di quelle cose che senti la gente lamentarsene e dire “dio per carità, ne… - benito_ackstek1 : E per tutti quelli che non lo sanno ancora, aspetto scommesse sul nuovo presidente…………… Pensate c’è già il nome, e… -