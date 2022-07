Nome a sorpresa dalla Germania per la porta del Napoli!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il Napoli dopo aver definitivamente salutato pilastri come Insigne, Mertens e Koulibaly sta cominciando un nuovo ciclo, fatto di giovani talenti che si spera possano rire i partenopei a competere non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Gli arrivi di Kvicha e Kim sono dunque la dimostrazione di come il vecchio nucleo sia stato sostituito da nuovi elementi pronti a farsi apprezzare dal pubblico azzurro. Giuntoli Calciomercato NapoliTra le colonne del Napoli di Spalletti dello scorso anno ha lasciato i suoi compagni anche David Ospina. Il portiere colombiano ex Arsenal, con la sua dote di esperienza, non è un profilo semplice da poter essere rimpiazzato. Cristiano Giuntoli si sta comunque muovendo per affiancare a Meret un compagno di reparto esperto che possa giocarsela con il portiere azzurro. Secondo quanto rito da Sky Sport ...