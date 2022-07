Noemi, quei pantaloni la fasciano alla perfezione | Lato B pazzesco (Di venerdì 22 luglio 2022) Noemi ha lasciato tutti senza parole con delle immagini pazzesche: avete visto che Lato B con quei pantaloni? Guardatela. La celebre artista continua a scuotere l’attenzione dei fan. Questa volta lo ha fatto con un look a dir poco particolare, avete visto che cosa ha indossato? Con la sua voce inconfondibile, Noemi ha senza dubbio L'articolo Noemi, quei pantaloni la fasciano alla perfezione Lato B pazzesco chemusica.it. Leggi su chemusica (Di venerdì 22 luglio 2022)ha lasciato tutti senza parole con delle immagini pazzesche: avete visto cheB con? Guardatela. La celebre artista continua a scuotere l’attenzione dei fan. Questa volta lo ha fatto con un look a dir poco particolare, avete visto che cosa ha indossato? Con la sua voce inconfondibile,ha senza dubbio L'articololachemusica.it.

Noemi_vita15 : RT @Lavvelenata: Sta lontan dal cul del mulo, dai denti del can e da quei chi ga semper el rosario in man. - infoitcultura : Noemi: 'Con quei chili volevo mettere un'armatura tra me e la possibilità di fallire. Ora ho paura di tornare indie… - FQMagazineit : Noemi: “Con quei chili volevo mettere un’armatura tra me e la possibilità di fallire. Ora ho paura di tornare indie… - NoemiAddicted : “Noi musicisti facciamo un lavoro bellissimo, ma è un ambiente in cui ogni singolo è un’ordalia, o vivi o muori. E… - noemi_spa : RT @identitaEpensi: Quei #giornalisti per cui le piazze sono importanti o meno in base alla linea editoriale da seguire. Fedeli ai loro pad… -