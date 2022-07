Noemi dimagrita? I puntini sulle i: “Sono tornata magra come sono sempre stata” (Di venerdì 22 luglio 2022) Noemi questa settimana ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi dove ha parlato, di nuovo, della sua forma fisica e del suo cambiamento. Era il 2 marzo del 2021 quando Noemi, dopo mesi di assenza, è tornata sul palco del Festival di Sanremo sfoggiando un nuovo look ed un fisico più atletico e longilineo di prima. “C’è voluta mola perseveranza, parecchia”, le sue prime parole a Vanity Fair, “L’esordio è stato duro. Amo mangiare. Ero la classica tipa da hamburgerone a mezzanotte. Poi, man mano che entri in quel regime e nei vestiti in cui ti piace, e ti senti in ordine, la sciatteria, anche alimentare, la fuggi”. Ora, a distanza di un anno e mezzo, la cantante ha voluto mettere i puntini sulle i sostenendo di non essere “dimagrita”, ma di essere semplicemente ... Leggi su biccy (Di venerdì 22 luglio 2022)questa settimana ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi dove ha parlato, di nuovo, della sua forma fisica e del suo cambiamento. Era il 2 marzo del 2021 quando, dopo mesi di assenza, èsul palco del Festival di Sanremo sfoggiando un nuovo look ed un fisico più atletico e longilineo di prima. “C’è voluta mola perseveranza, parecchia”, le sue prime parole a Vanity Fair, “L’esordio è stato duro. Amo mangiare. Ero la classica tipa da hamburgerone a mezzanotte. Poi, man mano che entri in quel regime e nei vestiti in cui ti piace, e ti senti in ordine, la sciatteria, anche alimentare, la fuggi”. Ora, a distanza di un anno e mezzo, la cantante ha voluto mettere ii sostenendo di non essere “”, ma di essere semplicemente ...

