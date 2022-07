Nicolas Vaporidis | la malattia che gli condiziona la vita | La rivelazione dell’attore sorprende il pubblico

Leggi su topicnews

(Di venerdì 22 luglio 2022) Qualche anno fa ha conosciuto il suo maggior successo interpretando pellicole di grande successo della commedia italiana. Adesso ha ritrovato una nuova popolarità grazie alla partecipazione all’Isola dei famosi, ma non tutti sanno chesoffre di unache lo limita nella quotidianità. Ecco che cosa ha raccontato l’attore.(fonte web)Era diventato l’idolo delle ragazzine quando ha interpretato Notte prima degli esami uno e due e Come tu mi vuoi. Pellicole aperte soprattutto ad ungiovanile. Poi un periodo di stop che lo ha visto ritornare in carica con la partecipazione al reality più seguito della televisione italiana, l’Isola dei famosi. E’ il momento della ribalta, marecentemente ha rivelato che soffre di una ...