Nembro rinasce dai suoi giovani con il Festival Migliori di così

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 luglio 2022) Nel marzo 2020 nelle case disi aspettava tutti i giorni una telefonata. Un messaggio registrato con cui il Sindaco informava i cittadini dell’andamento dei contagi, di tutto quello che si doveva fare e che si stava facendo per un paese che ha perso 188 persone per il Covid-19 (su 11.000 abitanti circa). Anche Mariachiara l’aspettava, all’inizio con angoscia. Poi un giorno è arrivata una telefonata diversa. “Don Matteo Cella (allora curato della parrocchia di San Martino Vescovo di, oggi parroco a Bergamo nel quartiere del Villaggio degli Sposi, ndr) ebbe la brillante idea di chiamare i rappresentanti di varie associazioni di volontariato e dell’oratorio per provare a organizzare unin piazza d’estate, che ci aiutasse a elaborare quello che stavamo vivendo e avevamo vissuto”. Naturalmente tra questi c’era ...