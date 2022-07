Nei film i 40 sono i nuovi 30 (Di venerdì 22 luglio 2022) Secondo “The Ringer”, che ha messo insieme dati e opinioni, da ormai vent'anni l'età media di attrici e attori protagonisti è sempre più alta Leggi su ilpost (Di venerdì 22 luglio 2022) Secondo “The Ringer”, che ha messo insieme dati e opinioni, da ormai vent'anni l'età media di attrici e attori protagonisti è sempre più alta

borghi_claudio : @Theskeptical_ Non credo che questo governo sia ormai più in grado di fare chissà cosa... mi pare di vedere una vel… - Asset_Profile : RT @ilpost: Nei film i 40 sono i nuovi 30 - AnnaScattone : @ilpost Ehi non solo nei film - NickyGyjjj : RT @PasqualeTotaro: 'Solo nei sogni gli uomini sono davvero liberi, è da sempre così e così sarà per sempre'. dal film 'L'Attimo Fuggente'… - ilpost : Nei film i 40 sono i nuovi 30 -