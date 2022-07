‘Ndrangheta | imprenditrice di Reggio Emilia evade il fisco per oltre 600mila euro | condannata a due anni e alla confisca dei beni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 luglio 2022) Un’diè stataa duedi reclusione ediper indebita compensazione. In particolare è accusata di non aveva versato allo Stato la somma complessiva di 628.237,65, dal 2004 al 2008. La donna è considerata vicina a persone di spicco della cosca di, attiva sul territoriono. Ad eseguire il decreto didefinitiva emesso dprocura generaleCorte d’Appello di Bologna, nei confronti dell’di origini calabresi, è stata la guardia di finanza di. In particolare, dopo le indagini ...