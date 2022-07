National Treasure | Edge Of History | Harvey Keitel torna nella serie Disney+ | svelato il teaser

foto_nerd : Il Mistero dei Templari: ecco il teaser e il poster della serie tv! - JustNerd_IT : National Treasure: Edge of History, il teaser trailer della serie tratta da Il Mistero dei Templari! -… - badtasteit : #NationalTreasure: #EdgeOfHistory, il teaser della serie svela un altro ritorno dai film - cinespression : #NationalTreasure: Edge of History, ecco il teaser trailer della serie de Il Mistero dei Templari - PeterBajnoci : @sketchcrawl Pasta al pesto…a national treasure. Che bella la tovaglietta. -

: Edge of History , la serie ispirata ai film con Nicolas Cage, ha ora un teaser che rivela il ritorno nella saga di Harvey Keitel, interprete di Peter Sadusky. Il video, di soli ...41 minuti fa Tommy Savas , protagonista di The Last Ship , avrà un ruolo chiave e ricorrente al fianco di Lisette Alexis in, la serie TV in arrivo su Disney+ e prodotta da ABC Signature. Il progetto, prodotto esecutivamente dal produttore del film originale Jerry Bruckheimer , è un'espansione del film ...Il primo teaser deella serie Disney+ National Treasure: Edge Of History offre uno sguardo alla nuova protagonista Lisette Olivera e conferma il ritorno della star Harvey Keitel. Disney+ ha condiviso u ...Con, the teaser of the much-awaited National Treasure: Edge of History was unveiled, much to the joy of fans. Featuring Lisette Alexis as Jess Morales in the lead role, the movie is an American action ...