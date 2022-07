Napoli, un nome nuovo per la porta: viene dalla Germania (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Napoli è alla ricerca di un nuovo portiere e l'ultima strada porta a Trapp. Il portiere dell'Eintracht interessa, i tedeschi... Leggi su calciomercato (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilè alla ricerca di unportiere e l'ultima stradaa Trapp. Il portiere dell'Eintracht interessa, i tedeschi...

RafAuriemma : Investcorp Holdings B.S.C società del Bahrain di gestione degli investimenti, con un patrimonio di oltre 37,6 milia… - claudioruss : durante la presentazione del #Napoli in piazza, al nome 'De Laurentiis' citato dal sindaco di Dimaro, discreti buu dai tifosi - sportli26181512 : Napoli, un nome nuovo per la porta: viene dalla Germania: Il Napoli è alla ricerca di un nuovo portiere e l'ultima… - anto_xxv : 24 - LAZIO 12/13 HOME - Per ovvi motivi è quella che per fattura e taglio somiglia di più a quelle del Napoli. Anch… - Francesconapule : @sscnapoli a nome dei veri tifosi napoletani e a nome di chi ama questa squadra e questa città, chiedo scusa al nos… -