Napoli sotto choc. Agguato al Presidente De Laurentiis al Rione Alto. Insulti ed offese dopo l'intervento dal dentista (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Presidente Aurelio De Laurentiis è rimasto vittima di un vero e proprio Agguato al Rione Alto di Napoli. De Laurentiis si era sottoposto ad un intervento odontoiatrico presso uno studio dentistico della zona. Venuti a conoscenza della presenza di De Laurentiis in zona un manipolo di facinorosi ha deciso di attenderlo all'uscita. Appena De Laurentiis ha fatto capolino all'uscita dal palazzo è partita una vergognosa salva d'Insulti sempre più feroci ed aggressivi (leggi di più) Le immagini sono davvero scioccanti. Si vede De Laurentiis che conversa amabilmente con un tifoso mentre monta la marea fuori campo degli Insulti, delle offese, degli ...

