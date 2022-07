Napoli, la lealtà di Lavezzi: «Potevo giocare in altre squadre italiane, ho sempre rifiutato per rispetto» (Di venerdì 22 luglio 2022) L’ex attaccante del Napoli Lavezzi ha rivelato di esser stato contatto in passato da diverse squadre di Serie A Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli e prossimo opinionista di Prime Video, in una intervista a Fanpage ha rivelato di esser stato in passato contatto da diverse squadre italiane. LE PAROLE – «Sono stati tanti i momenti in cui avrei potuto farlo. Non è mai successo perché ho deciso di non giocare in squadre italiane che non fossero il Napoli. Ho avuto la possibilità e non l’ho mai fatto per rispetto della gente che mi ha amato lì». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) L’ex attaccante delha rivelato di esser stato contatto in passato da diversedi Serie A Ezequiel, ex attaccante dele prossimo opinionista di Prime Video, in una intervista a Fanpage ha rivelato di esser stato in passato contatto da diverse. LE PAROLE – «Sono stati tanti i momenti in cui avrei potuto farlo. Non è mai successo perché ho deciso di noninche non fossero il. Ho avuto la possibilità e non l’ho mai fatto perdella gente che mi ha amato lì». L'articolo proviene da Calcio News 24.

