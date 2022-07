Napoli Kim Min-Jae, gli ultimi dettagli da limare: potrebbe essere in Italia domani per le visite (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Napoli potrebbe chiudere in questi giorni per Kim Min-Jae del Fenerbahce: domani il sudcoreano potrebbe arrivare in Italia Il Napoli potrebbe chiudere in questi giorni per Kim Min-Jae del Fenerbahce: domani il sudcoreano potrebbe arrivare in Italia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore se riuscirà a limare gli ultimi dettagli con gli azzurri nella giornata di domani potrebbe effettuare le visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilchiudere in questi giorni per Kim Min-Jae del Fenerbahce:il sudcoreanoarrivare inIlchiudere in questi giorni per Kim Min-Jae del Fenerbahce:il sudcoreanoarrivare in. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore se riuscirà aglicon gli azzurri nella giornata dieffettuare lemediche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, definiti gli ultimi dettagli per l'arrivo di #Kim - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, per #Kim giornata decisiva per definire gli ultimi aspetti burocratici - DiMarzio : .@sscnapoli, #Kim del #Fenerbahce sempre più vicino - sscalcionapoli1 : Mediaset – Non è ancora fatta per Kim: cosa trapela da fonti interne al Napoli - _unsolocolore : Il #Napoli punta a chiudere nelle prossime ore la trattativa che porta a #Kim, difensore del #Fenerbahce. Il giocat… -