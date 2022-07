Napoli, Kim Min-Jae domani in Italia per le visite mediche: i dettagli dell’accordo col Fenerbahce (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoKim Min-Jae è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Il difensore coreano è atteso in Italia nelle prossime ore. Tra Napoli e Fenerbahce restano da definire gli ultimi aspetti burocratici e se tutto dovesse concludersi oggi, il calciatore potrebbe arrivare già domani per le visite mediche. Kim ha giocato nell’ultima stagione nel Fenerbahce e gli è bastato un anno per mostrare all’Europa la sua abilità: pagato tre milioni dai turchi per comprarlo dal Pechino Gouan ad agosto 2021, stavolta al Napoli costa i venti milioni della clausola di rescissione. Una cifra che è però un investimento sul futuro prendendo un 25enne che ha dimostrato le perfette abilità nel campionato turco e in Europa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoKim Min-Jae è sempre più vicino a vestire la maglia del. Il difensore coreano è atteso innelle prossime ore. Trarestano da definire gli ultimi aspetti burocratici e se tutto dovesse concludersi oggi, il calciatore potrebbe arrivare giàper le. Kim ha giocato nell’ultima stagione nele gli è bastato un anno per mostrare all’Europa la sua abilità: pagato tre milioni dai turchi per comprarlo dal Pechino Gouan ad agosto 2021, stavolta alcosta i venti milioni della clausola di rescissione. Una cifra che è però un investimento sul futuro prendendo un 25enne che ha dimostrato le perfette abilità nel campionato turco e in Europa ...

