Napoli, CdS: "Cholito vista Vesuvio, l'attaccante è pronto per Spalletti" (Di venerdì 22 luglio 2022) Napoli, CDS- Come riporta il CdS, il Napoli è pronto nel salutare Petagna che andrà al Monza ed accogliere la punta del Verona, Simeone. "Il figlio di Diego, argentino, cuore caldo, non solo Garra ma tanto altro, aspetta. Il Napoli lo ha convinto immediatamente, c'è il suo sì: non è stato difficile cedere alla corte di De Laurentiis nonostante il pressing che ancora resiste del Siviglia. Giuntoli lo ha seguito per mesi, poi è partito all'assalto. Vivrà un'esperienza inedita, non partirà da titolare ma sarà prima alternativa al centravanti di una squadra che giocherà la Champions League con possibilità di diventare non solo alter ego ma anche complice di Osimhen dentro ad un eventuale 4-2-3-1. I due all'occorrenza potranno giocare anche insieme. Giuntoli ha raggiunto l'accordo col suo entourage – che ieri ha avuto un ...

