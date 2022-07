Musica e tanto teatro a Città Spettacolo 2022 | Giordano | “Sarà una grande stagione”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – “Quest’anno abbiamo creato uncartellone con tanti eventi importanti. Poi riapre ilComunale con unae grandi nomi. Ci sono tantissimi spettacoli aperti a tutti gli artisti locali e non solo e fruibili da tutti i cittadini. Siamo molto contenti e non vediamo l’ora di far vivere allaqueste giornate piene di cultura”. Renatoè un fiume in piena alla presentazione della 43esima edizione di ‘Benevento’, in una piazza Matteotti rimodulata, con tavoli e sedie bianche per un aperitivo, offerto da Coldiretti, davanti la splendida fontana della chiesa di Santa Sofia. Il cartellone per l’edizioneè ricco di ogni espressione artistica. Si va ...