Motocross, cancellato il GP dell’Oman. La stagione si chiuderà con una settimana d’anticipo (Di venerdì 22 luglio 2022) Mentre il Circus è assolutamente concentrato verso il fine settimana del Gran Premio del Belgio sul tracciato di Lommel, arrivano notizie importanti per quel che riguarda il prosieguo della stagione. Infront Moto Racing, infatti, informa che il Gran Premio dell’Oman è stato ufficialmente cancellato. La prova, che si doveva correre nel weekend del 10 settembre, quindi come ultimo appuntamento dell’annata, non si potrà disputare. Un brutto colpo al calendario della stagione per MXGP e MX2 che, a questo punto, si concluderà in anticipo con il Gran Premio di Turchia sul tracciato di Afyonkarahisar nel weekend precedente. Come viene spiegato nel comunicato emesso da Infront Moto Racing, anche se la gara in Oman non si potrà disputare nel corso del 2022, organizzatori e federazione stanno lavorando ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Mentre il Circus è assolutamente concentrato verso il finedel Gran Premio del Belgio sul tracciato di Lommel, arrivano notizie importanti per quel che riguarda il prosieguo della. Infront Moto Racing, infatti, informa che il Gran Premioè stato ufficialmente. La prova, che si doveva correre nel weekend del 10 settembre, quindi come ultimo appuntamento dell’annata, non si potrà disputare. Un brutto colpo al calendario dellaper MXGP e MX2 che, a questo punto, si concluderà in anticipo con il Gran Premio di Turchia sul tracciato di Afyonkarahisar nel weekend precedente. Come viene spiegato nel comunicato emesso da Infront Moto Racing, anche se la gara in Oman non si potrà disputare nel corso del 2022, organizzatori e federazione stanno lavorando ...

