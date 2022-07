Morto il campo largo | che andrà a dire Sarracino l’uomo della grande alleanza coi 5 Stelle a Napoli a Letta

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Ricostruire un rapporto con chi ha sfiduciato il Governo Draghi mi pare impossibile”. Quando Enricoha trasformato ilcoi grillini in un, si è beccato un bell’applauso dai suoi. Ieri sera, su La7, il segretario ha, però, specificato che il contorno delle nuove alleanze è tutto da definire con gli organi dirigenti del partito che saranno convocati la prossima settimana. Il telefono di Marco, il segretario provinciale del Pd napoletano, quindi, a breve farà vibrare la suoneria. Al Nazareno, lui che ècoi 5che ha fatto tornare a vincere il Pd nei ...

_GianlucaGuerra : Il governo è caduto, il campo largo è morto e andremo ad #elezioni. Basta agenda #Draghi, responsabilità e ciò che… - mareblu201 : @PoliticaPerJedi È morto perché gli è stato richiesto di essere funzionale alla conservazione del campo largo. - LaraAmmendola : Ho riascoltato le parole di #Letta sul #Draghicidio ,rilevanti le parole sulle alleanze 'Apriremo a chiunque abbia… - king_del_trash : @diohakane Questa è anche una fortuna, evita di comprare giocatori sul viale del tramonto che prendono un ingaggio… - GaetanoRizzo18 : @PoliticaPerJedi Maestro maestro... lei uccide un Movimento morto... Osservo un uso intenso della spada laser solo… -

Il Riformista

... di questo abbandono istituzionale, qual è la situazione generale che lei riscontra sul"Il ... Mio padre èquando avevo 14 anni, ma già da un anno fumavo marijuana e consumavo allucinogeni: ......andavano di corsa alestivo, quando l'ennesimo ordigno scagliato dall'artigliera russa sulla città ucraina in questi giorni, li ha travolti. Il boato, lo spostamento d'aria: Dmitro è... Draghi è morto, il ‘campo largo’ nì: Zanda apre all’alleanza “tattica” con Cont... Penne piange Franco Squartecchia (in foto), storico artigiano scomparso a 68 anni. I funerali si svolgono oggi alle 10,30 nella chiesa della Madonna del Carmine nel capoluogo vestino.Gli inquirenti vogliono accertare le cause che hanno portato alla morte del 53enne camuno Alessandro Barni. Aveva assunto sostanze allucinogene