Morata Juve, Allegri insiste per il ritorno: la società al lavoro (Di venerdì 22 luglio 2022) Morata Juve, Massimiliano Allegri insiste per il ritorno in bianconero di Alvaro Morata. La società si è già messa al lavoro La pista Morata resta sempre viva per rinforzare l’attacco della Juve anche dopo il mancato riscatto per 35 milioni euro dagli spagnoli dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, i contatti tra i due club continuano anche se gli iberici non hanno aperto ad una cessione per una cifra inferiore a quella del riscatto. L’obiettivo del club bianconero è comunque quella di provare ad accontentare Allegri, nonostante le smentite di Arrivabene. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022), Massimilianoper ilin bianconero di Alvaro. Lasi è già messa alLa pistaresta sempre viva per rinforzare l’attacco dellaanche dopo il mancato riscatto per 35 milioni euro dagli spagnoli dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, i contatti tra i due club continuano anche se gli iberici non hanno aperto ad una cessione per una cifra inferiore a quella del riscatto. L’obiettivo del club bianconero è comunque quella di provare ad accontentare, nonostante le smentite di Arrivabene. L'articolo proviene da Calcio News 24.

