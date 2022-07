Monza, il sogno resta Villar: occhi puntati anche su Candreva (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Monza sta ancora lavorando per il mercato in entrata: Villar resta il sogno, Candreva l’obiettivo per la fascia destra Il Monza sta proseguendo a cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Stroppa. Al momento i brianzoli sono stati una delle squadre più attive in entrata visto che di cessioni non ne sono arrivate. Qualcosa da fare ancora c’è soprattutto a centrocampo e davanti. Il sogno dei biancorossi è Villar della Roma su cui ci sono stati già contatti con i giallorossi. L’obiettivo per la fascia invece è Candreva della Sampdoria. Lo scrive La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilsta ancora lavorando per il mercato in entrata:ill’obiettivo per la fascia destra Ilsta proseguendo a cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Stroppa. Al momento i brianzoli sono stati una delle squadre più attive in entrata visto che di cessioni non ne sono arrivate. Qualcosa da fare ancora c’è soprattutto a centrocampo e davanti. Ildei biancorossi èdella Roma su cui ci sono stati già contatti con i giallorossi. L’obiettivo per la fascia invece èdella Sampdoria. Lo scrive La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Il #Monza continua a sognare #Villar, poi l'altro obiettivo è #Candreva ?? - _MDelon : Il #Monza ha acquistato #Caprari. Non è il tipico big da sogno ma fa un botto d'impressione il fatto che ufficiali… - discoradioIT : #Calciomercato, #Monza: viste mediche, nel pomeriggio le firme di Gianluca #Caprari e Filippo #Ranocchia. Alla stor… - BISS01992 : RT @Hellastory: strano che caprari sia serio e non sorrida. Andare a giocare a monza è il sogno di tutti i giocatori del mondo! #miserie #d… - Hellastory : strano che caprari sia serio e non sorrida. Andare a giocare a monza è il sogno di tutti i giocatori del mondo!… -