Mondiali | Stano pronto per la 35 km di marcia | “Ho lavorato bene | tutto può succedere”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 22 luglio 2022) Eugene – Prima di Tokyo amava ripetere “sono il più forte, sono il più forte”. A Eugene la frase motivazionale che frulla nella testa è un’altra: “Le Olimpiadi non le ho vinte, sono arrivato secondo”. Allora, rassicuriamo tutti: l’oro dei Giochi a Massimonon lo toglie nessuno. Ma per avere ancora fame, per non sentirsi appagato, per spostare il limite un po’ più in là, è così che si carica il campione olimpico della ‘venti’: la nuova sfida della 35 km aidi Eugene lo attende nel pomeriggio italiano di domenica, alle 15.15, quando in Oregon sarà l’alba (le 6.15), nella gara che segnerà il debutto di questa distanza sul palcoscenico iridato. Della sua condizione, degli obiettivi, delle eventuali pressioni (che non avverte) e di tanto altro, il fuoriclasse pugliese ha parlato in conferenza stampa all’Asics Hall di Eugene: “Non mi posso ...