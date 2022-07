Mondiali atletica Eugene 2022: il medagliere completo, la classifica delle nazioni (Di venerdì 22 luglio 2022) Il medagliere aggiornato dei Mondiali di atletica leggera 2022, in programma in programma dal 15 al 25 luglio a Eugene. Si preannuncia grande spettacolo negli Stati Uniti. In dieci giorni di gare sono in palio ben 49 titoli: 24 maschili, 24 femminili e 1 misto (4×400 mista). Le nazioni partecipanti saranno 191, più la squadra Atleti Rifugiati, per un totale di 1928 atleti. Occhi puntati sui campioni olimpici azzurri Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu. Di seguito il medagliere completo. COME SEGUIRE LE GARE IN TV IL CALENDARIO completo GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO TUTTE LE SPERANZE DI MEDAGLIA PER L’ITALIA IL medagliere AGGIORNATO (ori, argenti, bronzi): Stati ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilaggiornato deidileggera, in programma in programma dal 15 al 25 luglio a. Si preannuncia grande spettacolo negli Stati Uniti. In dieci giorni di gare sono in palio ben 49 titoli: 24 maschili, 24 femminili e 1 misto (4×400 mista). Lepartecipanti saranno 191, più la squadra Atleti Rifugiati, per un totale di 1928 atleti. Occhi puntati sui campioni olimpici azzurri Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu. Di seguito il. COME SEGUIRE LE GARE IN TV IL CALENDARIOGLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO TUTTE LE SPERANZE DI MEDAGLIA PER L’ITALIA ILAGGIORNATO (ori, argenti, bronzi): Stati ...

