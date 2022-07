(Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. - Il tumore al, per i suoi tassi di incidenza molto elevati e il primato mondiale in termini di mortalità (per gli uomini è la prima causa di morte oncologica in tutte le fasce ...

E sul corso teorico e pratico per la formazione di chirurghi toracici,ricorda che "ha patrocinato il progetto Miprep perché gli obiettivi di questo programma, ovvero implementare e ... Monaco (Sict): '43mila diagnosi cancro polmone l'anno, puntare su screening' (Adnkronos) – Il tumore al polmone, per i suoi tassi di incidenza molto elevati e il primato mondiale in termini di mortalità (per gli uomini è la prima causa di morte oncologica in tutte le fasce di ...