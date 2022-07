Missili e tank russi ammassati nella centrale A Zaporizhzhia torna l' incubo nucleare

(Di venerdì 22 luglio 2022) Lo spettrocontinua ad aleggiare sulla guerra in Ucraina, con ladi, in mano russa, al centro dei combattimenti. Gli ucraini accusano idi volere utilizzare l'...

Gli ucraini accusano i russi di volere utilizzare l'impianto - il più grande d'Europa, con ben sei reattori - per immagazzinarvi missili, carri armati ed esplosivi. Mentre Mosca afferma che le forze di Kiev, con i loro attacchi al sito, puntano a provocare un incidente nucleare. Lo spettro nucleare continua ad aleggiare sulla guerra in Ucraina, anche se per il momento i timori si accentrano, più che su uno scontro tra grandi potenze, su un possibile incidente alla centrale di Zaporizhzhia.