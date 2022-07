Minori – Nasce il ‘Children Park – il Villaggio dei Sogni®’, per il benessere fisico, psicologico e pedagogico (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo l’ esperienza formativa, culturale e sportiva del Progetto ‘Gioca allo Sport. Cambia il mondo’, che ha coinvolto a livello nazionale oltre 50 Centri territoriali Libertas per intervenire in tutti quei contesti in cui la crisi legata all’emergenza da Covid-19, che ha reso ancora più sfilacciate le maglie del tessuto sociale. L’obiettivo perseguito in questo ultimo anno di lavoro dedicato alle attività progettuali inerenti il Progetto è stato quello di creare, con gli strumenti tipici dello sport, una rete di sostegno che generasse luoghi e spazi in cui, soprattutto i soggetti più fragili, potessero recuperare socialità e opportunità relazionali. Il ‘Children Park – il Villaggio dei Sogni®’, un’iniziativa finalizzata sui bisogni, espressi o latenti, di alcune fasce di persone Il focus del progetto è stato centrato ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo l’ esperienza formativa, culturale e sportiva del Progetto ‘Gioca allo Sport. Cambia il mondo’, che ha coinvolto a livello nazionale oltre 50 Centri territoriali Libertas per intervenire in tutti quei contesti in cui la crisi legata all’emergenza da Covid-19, che ha reso ancora più sfilacciate le maglie del tessuto sociale. L’obiettivo perseguito in questo ultimo anno di lavoro dedicato alle attività progettuali inerenti il Progetto è stato quello di creare, con gli strumenti tipici dello sport, una rete di sostegno che generasse luoghi e spazi in cui, soprattutto i soggetti più fragili, potessero recuperare socialità e opportunità relazionali. Il– ildei, un’iniziativa finalizzata sui bisogni, espressi o latenti, di alcune fasce di persone Il focus del progetto è stato centrato ...

