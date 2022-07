Milenkovic nome caldo per la Juventus, ma occhio alle alternative (Di venerdì 22 luglio 2022) L’acquisto di Bremer ha chiuso il capitolo “post De Ligt” per i bianconeri, ma non archivia il mercato generale della Vecchia Signora, Milenkovic resta un nome caldo per la Juventus, soprattutto in virtù del costo relativamente basso. Ovviamente però non c’è solo il serbo nella lista. occhio dunque alle alternative. Milenkovic nome caldo per la Juventus, altro innesto in vista? Il serbo resta un profilo molto gradito ai bianconeri. La sua duttilità tornerebbe utile, Milenkovic infatti può giocare sia come difensore centrale che come terzino. Inoltre il prezzo chiesto dalla Fiorentina è molto basso, 15 milioni per la clausola rescissoria. La Viola però non vorrebbe lasciarlo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 luglio 2022) L’acquisto di Bremer ha chiuso il capitolo “post De Ligt” per i bianconeri, ma non archivia il mercato generale della Vecchia Signora,resta unper la, soprattutto in virtù del costo relativamente basso. Ovviamente però non c’è solo il serbo nella lista.dunqueper la, altro innesto in vista? Il serbo resta un profilo molto gradito ai bianconeri. La sua duttilità tornerebbe utile,infatti può giocare sia come difensore centrale che come terzino. Inoltre il prezzo chiesto dalla Fiorentina è molto basso, 15 milioni per la clausola rescissoria. La Viola però non vorrebbe lasciarlo ...

