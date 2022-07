Milano: bimba di 16 mesi trovata morta in casa lasciata sola per 7 giorni. La madre: 'Sapevo poteva andare così' (Di venerdì 22 luglio 2022) Una storia che lascia senza parole e che ha sconvolto anche inquirenti e investigatori la scoperta ieri mattina di una bambina di appena 16 mesi ritrovata morta in casa dopo essere stata lasciata sola ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 22 luglio 2022) Una storia che lascia senza parole e che ha sconvolto anche inquirenti e investigatori la scoperta ieri mattina di una bambina di appena 16riindopo essere stata...

MediasetTgcom24 : Milano, bimba di 18 mesi lasciata da sola in casa per 6 giorni: trovata morta #milano - SkyTG24 : #Milano, morta bimba di 18 mesi: era sola in casa da 6 giorni. Fermata la madre - Giorno_Milano : Bimba morta a Milano: 'Diana era deperita e non camminava. La madre era cambiata' - katherinebazan : Evito commenti populisti sulla donna che ha commesso infanticidio a Milano, ma possibile che nessuno si sia accorto… - caroliarita : RT @debora_ergas: Ora tutto il vicinato parla di una bimba trascurata, di presunti altri abbandoni. Nessuno che abbia segnalato. #Milano… -